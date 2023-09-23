Дополнение к ранее представленным Vivo X Fold 2 и Vivo X Flip

В этом году среди складных смартфонов появились некоторые интересные новинки. В их числе можно назвать Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, Motorola Razr 40 и Razr 40 Ultra, Oppo Find N Flip, Vivo X Fold 2 и Vivo X Flip. Vivo на этом останавливаться не планирует и готовит модели Vivo S Flip и Vivo V Flip.

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Названия этих смартфонов появились в европейской организации EUIPO. Производитель подал заявку на регистрацию товарных знаков Vivo S Flip и Vivo V Flip в Евросоюзе. В ближайшие дни о них может стать известно больше.

Недавно представленный в Китае аппарат Vivo X обладает экраном AMOLED размером 2 дюйма с разрешением 682 х 422 с частотой 60 Гц. Размер внутреннего экрана составляет 6,7 дюйма, частота 120 Гц, разрешение 2520 x 1080. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, объём памяти до 12 ГБ, хранилище 256/512 ГБ.

Сзади находится основная камера с брендом Zeiss и разрешением 50 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп. Внутри есть селфи-камера 32 Мп. Ёмкость батареи составляет 4400 мАч, мощность зарядки 44 Вт.

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Что касается модели Vivo X Fold 2, у неё есть три камеры и процессор Snapdragon 8 Gen 2, пишет Gizmochina.