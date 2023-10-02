Аппаратные характеристики могут остаться прежними

Бренд Honor в настоящее время работает над смартфоном под названием Honor X50. Это может быть обновление аппарата первого поколения X50, что означает небольшие изменения во внешнем виде и мало что ещё.

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Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что спереди дизайн останется неизменным. По краям экрана будут изгибы, по центру вырез для камеры. Зато задняя панель будет напоминать складной смартфон Huawei Mate X5. Это означает круглый модуль камеры, которая отличается от оригинального Mate X5.

Размер экрана AMOLED составит 6,6 дюйма с разрешением 1.5K, пиковой яркостью 1200 нит и частотой 120 Гц. Будет установлен процессор Snapdragon 6 Gen 1, 16 ГБ памяти и хранилище 512 ГБ.

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Разрешение основной камеры составит 108 Мп, вспомогательной 2 Мп. Спереди находится камера с разрешением 8 Мп. Будут предлагаться чёрный, синий, оранжевый и цвет Sunshine Rain. Также не исключены дополнительные цветовые варианты. В настоящее время в Китае смартфон X50 предлагается по цене 1399 юаней, пишет Gizmochina.