Он может быть представлен в следующем году с новыми iPad

С 2018 года компания Apple продаёт второе поколение своего стилуса вместе с планшетами iPad Pro. Планшеты выходят всё новые, но стилус остаётся прежним.





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Возможно, сейчас Apple всё же ведёт разработку стилуса третьего поколения, сообщает инсайдер Маджин Бу. У него могут быть сменные магнитные наконечники, тогда как у нынешнего стилуса есть только один сменный наконечник.

Эти сменные наконечники позволят применять стилус для разных целей, вроде рисования, создания технических чертежей и т.д. При повреждении и износе будет проще менять наконечник.

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В 2021 году Apple стала обладателем патента на сменные наконечники, так что теперь он может быть реализован на практике. Известно, что новые планшеты iPad должны появиться в 2024 году. Не исключено, что с ним будет предложен и новый стилус. Ещё у этого стилуса может быть повышена точность ввода и увеличена продолжительность работы. Это может сделать его более универсальным и полезным для широкого круга пользователей, пишет Gizmochina.