Проблему с перегревом iPhone 15 решат в обновлении программного обеспечения iOS 17, сообщила Bloomberg со ссылкой на производителя смартфонов Apple.

В компании Apple признали, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут перегреваться во время использования, что может привести к повышению температуры. Согласно сообщению компании, проблема будет исправлена в следующих обновлениях iOS 17.

реклама

Причиной перегрева iPhone 15 Pro в первые несколько дней после использования является ошибка в операционной системе iOS 17, об этом сообщает издание Bloomberg. Повышенная активность устройства в фоновом режиме приводит к его нагреву после настройки или сброса настроек, даже если оно изначально было настроено. Одно из следующих обновлений будет выпущено разработчиками для исправления ошибки в операционной системе, что подтвердили в компании. Apple также заявила, что iPhone может нагреваться во время эксплуатации некоторыми приложениями, такими как Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией; деятельность на территории Российской Федерации запрещена), Uber или игра Asphault 9. Компания Apple уже связалась с разработчиками программ, и Instagram на 1 октября 2023 года устранил проблему с приложением.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В сентябре 2023 года издание MacRumors сообщило том, что проблема с нагревом могла быть результатом конструкции смартфона, но с тех пор MacRumors обновила свою историю, чтобы дать более простое объяснение. Инсайдер Минг-Чи Ко сообщил, что система управления температурным режимом iPhone 15 Pro не справляется с мощностью процессора A17 Pro, а обновления операционной системы не смогут исправить эту ошибку. Компания Apple опровергли данные от MacRumors, по словам разработчиков, информация от издания являются ложными. Производитель заявляет, что текущая конструкция имеет более эффективную технологию отвода тепла, что устраняет необходимость замедления процессора по сравнению с предыдущими версиями. Более того, в Apple заявили, что проблема с нагревом не имеет никакого влияния на безопасность и функциональность смартфона в долгосрочной перспективе.