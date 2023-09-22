Также используются видеокарты RTX 40

В четверг компания Microsoft провела мероприятие, на котором анонсировала ряд новых устройств. Среди них был и Surface Laptop Studio 2 с размером сенсорного экрана Flow 14,4 дюйма с разрешением 2400 x 1600. Соотношение сторон у него составляет 3:2, частота 120 Гц, сверху установлено стекло Corning Gorilla Glass 5. Экран можно устанавливать в три положения, среди которых режим стандартного ноутбука, полунаклонённый и планшетный.

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Потребительская версия устройства получила процессор Intel Core i7-13700H, до 64 ГБ памяти LPDDR5X, видеокарты до Nvidia GeForce RTX 4060 для ноутбуков, съёмный SSD Gen 4 объёмом до 2 ТБ.

Размер ноутбука составляет 323 x 230 x 22 мм, весит он 1,98 кг. Продолжительность работы достигает 16 ГБ в версии SSD 2 ТБ и картой Nvidia и до 19 часов с не такими вместительными накопителями и встроенной графикой Intel Iris Xe.

Имеются два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, один USB-A, устройство для чтения карт памяти microSD, разъём 3,5 мм и порт Surface Connect для зарядки и подключения. Есть также камера Full HD с лицевым распознаванием Windows Hello 2.0, Omnisonic с Dolby Atmos, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплект поставки входит стилус Surface Slim Pen 2. Работает устройство на операционной системе Windows 11.





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Стоимость начинается от $2000 за версию с 16 ГБ памяти, накопителем 512 ГБ и графикой Intel Iris Xe. Конфигурация с 64 ГБ памяти, накопителем 2 ТБ и видеокартой RTX 4060 стоит $3700. Продажи начнутся 2 октября, пишет Techspot.