Он работал в Microsoft в качестве директора по продуктам, возглавляя разработку Windows 11 и линейку Surface компании

Панос Панай покидает Microsoft после 19 лет работы в компании, что подтверждается официальным твитом. Он занимал должность директора по продуктам Microsoft, возглавляя разработку Windows 11 и линейки Surface. Раджеш Джа (Rajesh Jha), вице-президент Microsoft по опыту и устройствам, сообщил об этом в электронном письме сотрудникам, как сообщает The Verge.

Панай был принят на работу в Microsoft в 2004 году в качестве менеджера групповых программ и курировал ряд продуктов премиум-класса. Возглавив разработку начальной линейки планшетов и гибридных ноутбуков Surface, в 2018 году он был назначен главным директором по продуктам компании. Его рост продолжился в 2021 году, когда после успешного запуска Windows 11 он был повышен до исполнительного вице-президента и в итоге вошел в состав группы руководителей, непосредственно консультировавших генерального директора Сатью Наделлу.

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Панос Панай / фото: mavink.com

Ни одна из сторон не назвала реальной причины, но Панай заявил, что "решил перевернуть страницу и написать следующую главу". Время для этого несколько подозрительно, поскольку в четверг Microsoft проводит мероприятие, которое почти наверняка будет посвящено новым продуктам Surface.

Что касается дальнейших действий, то Microsoft уже заявила, что Юсуф Мехди, нынешний корпоративный вице-президент Microsoft по современной жизни, поиску и устройствам, займет место Паная в качестве главы подразделений Windows и Surface. Кроме того, компания, похоже, по-прежнему привержена двум направлениям бизнеса, которые последовательно отстаивал Панай: интеграции искусственного интеллекта в Windows 11 и смешанной реальности. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в заявлении, опубликованном TechCrunch, сказал, что компания остается "непоколебимой и убежденной в своей стратегии". Посмотрим, как все это будет развиваться в четверг на мероприятии Microsoft, ориентированном на Surface.