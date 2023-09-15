21 сентября Microsoft анонсирует ряд устройство

На следующей неделе Microsoft проведёт мероприятие, где будут представлены некоторые устройства Surface очередного поколения. Судя по появившимся фотографиям, будут анонсированы Laptop Studio 2 и Laptop Go 3. Первый сохранит экран размером 14,4 дюйма с соотношением сторон 3:2, разрешением 2400 х 1600 и частотой обновления 120 Гц. Внутри находится процессор Intel Core 13-го поколения вместо чипов 11-го поколения. Если говорить о конкретных моделях, это будут Core i7-13700H и Core i7-13800H. Из видеокарт на выбор доступны GeForce RTX 4050 и RTX 4060.

реклама

Базовая модель может получить встроенную графику Intel Iris Xe. Будет конфигурация с объёмом оперативной памяти LPDDR5X 64 ГБ. В прошлом поколении предлагалось только 6 ГБ и 32 ГБ памяти. Появятся слоты microSD и USB Type-A.

Базовая модель будет стоить 2249 евро, версия на видеокарте RTX 4050 2729 евро, версия с RTX 4060 и 32 ГБ памяти 3199 евро.

Surface Laptop Go 3 будет обновлён до процессоров Intel Core i5-1135G и Core i5-1235U, в остальном отличия от прошлого поколения минимальные.

Также на следующей неделе ожидается анонс Surface Go 4 на процессоре Intel N200, сообщает Techpowerup.