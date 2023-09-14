Для этого потребуется кабель DisplayPort

Компания Apple представила на этой неделе аппараты iPhone 15, впервые перейдя в них на использование повсеместно распространённого разъёма USB-C. Это означает, что обладатели данных аппаратов смогут обойтись одним кабелем для зарядки всех своих устройств. К тому же эти разъёмы поддерживают стандарт DisplayPort. Это значит, что iPhone 15 можно будет подключать к телевизору или мониторам с поддержкой HDR и разрешением до 4K.

Чтобы отобразить содержимое экрана iPhone 15 на внешнем мониторе или телевизоре, нужен кабель USB-C > DisplayPort. На младших моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus разъём поддерживает только протокол USB 2.0, но даже здесь можно подключать монитор 4К 60 Гц.

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К сожалению, iPhone 15 не имеют расширенного режима отображения, в отличие от некоторых планшетов iPad с функциональностью Stage Manager. На мониторах может показываться только то же, что на экранах iPhone 15.

Если у телевизора или монитора нет порта DisplayPort, Apple предлагает приобрести переходник по цене $69. На аппаратах iPhone прежних поколений с разъёмом Lightning зеркалирование изображения ограничивалось разрешением 1080p и нужны были переходники под разъёмы HDMI и VGA, если они использовались на мониторе или телевизоре, пишет wccftech.