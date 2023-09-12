Младшие модели получили улучшенные камеры и возможности прошлогодних вариантов Pro

На своём мероприятии компания Apple анонсировала смарт-часы и смартфоны следующего поколения. Наиболее дешёвыми моделями стали iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Они получили улучшенную функциональность по сравнению с прошлогодними моделями и новые цветовые варианты.

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Используются экраны OLED Super Retina с поддержкой Dolby Vision. Яркость на солнце способна достигать 2000 нит, вдвое превышая этот параметр на iPhone 14. Предлагаются чёрный, синий, зелёный, жёлтый и розовый цветовые варианты.

Были улучшены камеры, основная из которых обладает разрешением 48 Мп и быстрым автофокусом Focus Pixels. На прошлогодних моделях основная камера имеет разрешение 12 Мп. По умолчанию съёмка ведётся на разрешении 24 Мп. Ещё есть телеобъектив 12 Мп и улучшенные режимы съёмки «Портрет», «Ночь», «Экшн» и «Живые фотографии». Передняя камера получила автофокус и опцию «Портретное освещение». Доступны режимы качества 0,5x, 1x, 2x и двукратный зум.

Лучший прошлогодний процессор A16 Bionic теперь используется на iPhone 15. Это шестиядерный чип с пятиядерным графическим процессором и пропускной способностью памяти на 50% больше прежнего. Вместо проприетарного разъёма Lightning применяется порт USB-C. Также поддерживается зарядка MagSafe и стандарт беспроводной зарядки Qi2. Появились Dynamic Island, как в прошлогодних моделях Pro, для взаимодействия с уведомлениями.

Стоимость iPhone 15 и iPhone 15 Plus начинается от $799 и $899. Предлагаются конфигурации с объёмом хранилища 128, 256 и 512 ГБ. Продажи стартуют 22 сентября, пишет Digitaltrends.