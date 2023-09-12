Будущее устройство посетило бенчмарк Geekbench

Смартфон Samsung Galaxy A24 5G был представлен не далее как в апреле, но уже ведётся работа над аппаратом Galaxy A25 5G ему на смену. Его заметили в бенчмарке с процессором Samsung Exynos.

реклама

Судя по описанию в Geekbench, устройство работает на процессоре Exynos 1280, у него 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ. Могут предлагаться и версии с меньшим объёмом памяти.

Этот же процессор в прошлом году применялся в составе Galaxy A53, после чего Galaxy A54 выпустили уже на более продвинутом Exynos 1380. Exynos 1280 заметно превосходит чип MediaTek Helio G99 на аппарате Galaxy A24.

На чипе Samsung используется техпроцесс 5 нм, что означает более высокую эффективность расхода энергии и повышение продолжительности работы. Графика Mali G68 обеспечит повышенную игровую скорость по сравнению с Mali G57 на процессоре MediaTek.

Аппарат будет обладать экраном AMOLED размером 6,4 дюйма с разрешением Full HD, его частота пока неизвестна. Сзади будут три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 5 Мп и макро 2 Мп. Ёмкость батареи составит 5000 мАч при мощности зарядки 25 Вт.

Сроки появления в продаже и цена остаются неизвестными. Аппарат прошлого поколения в конфигурации 4/64 ГБ предлагался за $179, но новый смартфон может подорожать до $250-300, пишет Nextpit.