Samsung делает складные телефоны более доступными благодаря новому партнёрству

Самая большая преграда для массового распространения складных телефонов в последние годы была их высокая стоимость. Однако Samsung, лидер в производстве складных смартфонов, намерена изменить этот тренд.

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Согласно полученной информации, Samsung собирается снизить издержки на производство складных телефонов, заключив соглашение с двумя компаниями по поставке ультратонкого стекла (UTG) - ключевого компонента в дисплеях этих устройств. Одной из этих компаний станет известный производитель Corning, тогда как имя второй компании пока держится в секрете.

Учитывая, что дисплей в среднем составляет около 40% стоимости складного телефона, такое решение Samsung может привести к снижению розничных цен на их устройства. Это, в свою очередь, делает складные телефоны более привлекательными для широкого круга потребителей.

Сейчас флагманские модели, такие как Galaxy Z Fold 5, предлагаются по цене от 1799 долларов, в то время как более компактный Galaxy Z Flip 5 оценен в 999 долларов. С новой стратегией поставки компонентов цены на эти устройства могут снизиться, делая их доступными для большего числа людей. Не исключено появление и новых, более бюджетных линеек складных телефонов.

Пока что точные планы Samsung остаются неизвестными, однако стоит ожидать, что в следующем году на рынке появится больше доступных складных телефонов от компании. Этот шаг может стать революционным для всей индустрии и дать старт новому этапу в развитии мобильных устройств.