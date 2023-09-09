Изменения затронут и другие компоненты устройства

Очередное поколение флагманских смартфонов Samsung должно быть представлено в начале будущего года. В преддверии этого события утечек данных о них становится всё больше. Основное внимание притягивает к себе наиболее дорогая модель Galaxy S24 Ultra. Именно здесь должны быть представлены лучшие камеры, в том числе новый сенсор с разрешением 200 Мп. Также ожидаются изменения в камере телефото. Предположительно, её разрешение составит 48 Мп.

Об этом сообщает инсайдер под ником Itnyang. Помимо разрешения, речь идёт о поддержке пятикратного зума. По сведениям источника, поначалу Samsung планировала использовать сенсор 50 Мп с десятикратным зумом, но отказалась от него из-за возможных проблем с качеством изображения.

реклама

Другой известный инсайдер Ice Universe утверждал, что этот аппарат получит камеру телефото 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом. Размер сенсора здесь должен был быть 1/2,52 дюйма, что больше по сравнению с 1/3,52 дюйма в камере телефото 10 Мп на Galaxy S23 Ultra. Этот же инсайдер утверждал, что Galaxy S24 Ultra получит сенсор ISOCELL HP2SX 200 Мп, который представляет собой оптимизированный вариант сенсора ISOCELL HP2 из Galaxy S23 Ultra. Его оптический формат составляет 0,7692 дюйма при размере пикселей 0,7 мкм.

Будут у смартфона следующего поколения и другие аппаратные улучшения. Здесь ожидается рамка из титана, повышение яркости экрана OLED, более быстрый процессор Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, пишет Gizmochina.