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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung рассчитывает опередить TSMC с выпуском 4-нм продукции в США
Хотя вряд ли это что-то изменит глобально.

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Напомним, что предыдущая попытка Samsung Electronics получить какие-то «имиджевые дивиденды» в результате опережения TSMC по срокам освоения 3-нм технологии пока не принесла ошеломляющего успеха, хотя статистика второго квартала и говорит, что корейскому контрактному производителю чипов удалось существенно увеличить выручку, тогда как тайваньский конкурент её терял. Впрочем, размеры профильной выручки TSMC всё равно почти в пять раз больше, чем у Samsung, и рассчитывать на рыночное господство корейская компания пока не может.

Зато генеральный директор Samsung Electronics, как отмечает издание The Korea Herald, выступая недавно перед корейскими студентами, выразил уверенность в способности компании опередить TSMC по срокам начала выпуска 4-нм продукции на территории США. Если предприятие TSMC в Аризоне профильную деятельность теперь обещает начать не ранее 2025 года, то Samsung в штате Техас планирует наладить выпуск 4-нм чипов к концу 2024 года. Кюн Ки Хён (Kyung Kye-hyun) при этом выразил гордость подчинёнными, которые Samsung привели к такому результату, хотя TSMC своё предприятие начала строить раньше.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Впрочем, глава Samsung Electronics не упустил возможности пожаловаться студентам на нехватку квалифицированных кадров. Напомним, что задержка со строительством предприятия TSMC в Аризоне возникла по такой же причине, но речь в последнем случае идёт о специалистах строительного профиля.

#samsung #полупроводники #сша #литографическое производство #tsmc
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