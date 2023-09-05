Мобильное устройство с 4 ГБ памяти для геймеров

Компания Anbernic представила очередную для себя портативную игровую консоль, на сей раз под названием Anbernic RG405V. Этот выпуск состоится через полгода после появления предыдущей модели RG405M.

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Устройство обладает экраном IPS размером 4 дюйма с разрешением 640 x 480 и работает на процессоре Unisoc Tiger T618. У него 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Объём хранилища может составлять 128 или 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора равна 5500 мАч, что означает рост на 1000 мАч сравнению с моделью прошлого поколения. Этого должно хватить на 9 часов игр.

Ещё устройство получило джойстики Холла и шестиосевой гироскоп для повышения качества управления. Есть даже вентилятор для улучшенного охлаждения внутренних компонентов.

Базовая модель стоит $130, а версии с картами microSD на 128 ГБ и 256 ГБ в комплекте поставки предлагаются за $145 и $160, пишет Gizmochina.