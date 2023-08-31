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Браузер Microsoft Edge позволит вспоминать пароли посредством примечаний
Можно будет делать заметки в менеджере паролей браузера

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У современных пользователей компьютеров, мобильных устройств и интернета есть десятки, если не сотни, учётных записей на разных сайтах, сервисах, социальных сетях, почтовых службах, банковских приложениях и т.д. Использовать для упрощения запоминания во всех аккаунтах один пароль крайне не рекомендуется, тем более простой пароль вроде 1234567. Для каждой учётной записи следует создавать уникальный пароль с сочетанием цифр, букв и специальных символов, как можно более длинный. Естественно, запомнить их невозможно. Для этого существуют менеджеры паролей, в том числе встроенные в браузеры. Такой есть в браузере Microsoft Edge и скоро он получит новую возможность. Пользователи смогут добавлять к каждому паролю примечания.

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Один из пользователей Twitter обнаружил эту возможность, которая будет добавлена к ранее существовавшим возможностям сохранения, просмотра, редактирования и удаления записей в менеджере паролей. В заметках может размещаться информация вроде контрольных вопросов и ответов на них, которые используются на некоторых сайтах для восстановления доступа к учётной записи. Или подсказки могут указывать на пароль, если он представляет собой не произвольное сочетание случайных символов, а имеет более осмысленный вид. В примечания можно внести заметки о том, когда была создана учётная запись или когда вы в последний раз меняли пароль для неё. Правда, некоторые исследователи считают, что от регулярной смены паролей больше вреда, чем пользы.

В наиболее популярном браузере Google Chrome добавлять примечания к сохраняемым паролем можно уже сейчас, пишет xda-developers.


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#microsoft #edge #браузеры
Источник: xda-developers.com
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