Microsoft не хочет помогать устанавливать чужие браузеры

Браузер Microsoft Edge на операционных системах Windows 10 и 11 с недавних пор начал называть установочный файл браузера Google Chrome потенциально вредоносным. Появляются несколько всплывающих окон, где пользователю предлагается удалить файл «ChromeSetup.exe» и продолжать работать с Edge. Это относится только к версии браузера под номером 116 и только к ограниченному кругу пользователей.

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При попытке скачать файл для установки браузера Google появляется окно с сообщением «ChromeSetup.exe может нанести вред вашему устройству. Вы всё равно хотите сохранить его?». После этого можно продолжить скачивание файла или удалить его.

Microsoft далеко не впервые предпринимает попытки отвадить пользователей от браузеров сторонних разработчиков, в первую очередь от Chrome. Для этого компания показывала рекламу своего браузера в поисковой системе Bing и даже на странице скачивания Chrome. Также Microsoft старалась затруднить смену браузера по умолчанию в системах Windows, но недовольство пользователей заставило её прекратить подобную практику. В апреле вышло обновление системы, где стало невозможно сделать Chrome браузером по умолчанию одним нажатием мыши.