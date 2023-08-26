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Браузер Chrome научится читать веб-страницы вслух
Такая возможность появится на компьютерах и мобильных устройствах

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Браузер Google Chrome является самым популярным в мире и обладает обширной функциональностью. Однако, у него нет встроенных инструментов чтения веб-страниц вслух, как у некоторых конкурентов вроде Microsoft Edge. Скоро этот недостаток будет устранён, поскольку в канале Canary у браузера обнаружилась такая возможность.

Функциональность доступна, если страница открыта в режиме чтения на компьютере. Появляется кнопка «Воспроизвести» и имеющийся на странице текст произносится вслух.

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Ранее в августе эту возможность нашли в браузере Chrome на Android. Здесь из магазина Google Play нужно поставить Chrome Canary и активировать флаг «Читать вслух». Текст на странице нужно выделить, открыть меню браузера и нажать «Читать вслух».

К настоящему времени уже существуют другие способы чтения страниц посредством браузера Chrome. В частности, для браузера есть расширение под названием Read Aloud. На Android можно воспользоваться ассистентом Google, где есть опция под названием «Читать», пишет xda-developers.

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#google #chrome #браузеры
Источник: xda-developers.com
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