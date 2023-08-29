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В Китае анонсированы смарт-часы Oppo Watch 4 Pro с экраном LTPO AMOLED
Устройство с многочисленными режимами активности и отслеживанием показателей организма

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Во вторник компания Oppo провела презентацию, на который был анонсирован складной смартфон Find N3 Flip. Наряду с ним китайский производитель представил смарт-часы нового поколения Oppo Watch 4 Pro.

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Часы получили обновлённый дизайн с применением рамы из нержавеющей стали вместо алюминия. Остальная поверхность сделана из керамики, что повышает порочность. Предлагаются ремешки из силикона и кожи.

Размер изогнутого дисплея AMOLED составляет 1,91 дюйма. В нём применяется технология LTPO и он может быть постоянно активен. Экран цветной вместо чёрно-белого, разрешение у него 378 x 496, плотность пикселей 326 ppi. Без ремешка часы весят 52,3 г.

Используется процессор Qualcomm Snapdragon W5 и чип BES 2700, последний работает при низком энергопотреблении. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, объём хранилища 32 ГБ. Многочисленные датчики дают возможность круглосуточно следить за сердцебиением, уровнем кислорода в крови, уровнем сахара, отслеживать сон и не только.

Обладатели часов будут получать предупреждения о проблемах в сердечном ритме, оценки риска храпа во сне и карту стресса. Между зарядками часы способны работать на протяжении двух недель, а при интенсивных нагрузках пять суток. 10 минут зарядки дают 24 часа работы, а на полную зарядку уходит 65 минут. Часы можно подключать к устройствам на Android 8 и новее и на iOS 13 и новее.

Для детей предлагается режим Classroom и поддержка более 100 видов физической активности, которыми могут заниматься ученики средней школы. Также есть больше 100 режимов спорта, Bluetooth 5.0, eSIM, возможность снимать электрокардиограмму, NFC, управление при помощи жестов, порт USB. Ёмкость батареи составляет 570 мАч, поддерживаются системы позиционирования Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS.

Предлагаются чёрный и коричневый цветовые варианты. Первый оценили в 2299 юаней, второй в 2499 юаней, пишет Gizmochina.

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#oppo #смарт-часы
Источник: gizmochina.com
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