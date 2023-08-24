Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Oppo показала официальные изображения Find N3 Flip и Watch 4 Pro
Складной смартфон и часы будут представлены в Китае 29 августа

реклама

В недалёком будущем рынок складных смартфонов пополнится моделью Oppo Find N3 Flip, которая станет конкурировать с устройствами вроде Samsung Galaxy Z Flip 5. Китайская компания сообщила об анонсе 29 августа и продемонстрировала смартфон наряду с умными часами Watch 4 Pro.

реклама

Складной смартфон привлекает к себе основное внимание. Официальные изображения производителя подтверждают появившиеся ранее схематические изображения. Аппарат обладает тремя задними камерами с брендом Hasselblad с большим вертикальным экраном.

На маркетинговых изображениях показан принцип работы складного механизма. Также можно разглядеть рамку посередине и кнопки рядом.

Спецификации аппарата названы пока не были. Ожидается наличие экрана LTPO AMOLED с диагональю 6,8 дюйма и частотой 120 Гц. Внешний экран будет иметь размер 3 дюйма.

Основная камера будет обладать разрешением 50 Мп и оптической стабилизации изображения. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп, телеобъектив 32 Мп и внутренняя камера для селфи 32 Мп. Мощность зарядки составит 67 Вт. Работать устройство будет на Android 13 с оболочкой ColorOS 14.

Часы получат корпус из нержавеющей стали и нижнюю крышку из керамики. Часы прошлого поколения не появились за пределами Китая, напоминает Androidauthority.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #oppo #смарт-часы
Источник: androidauthority.com
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сентябре может быть анонсирован смартфон Samsung Galaxy S23 FE
Смартфоны Huawei Mate 60 будут поддерживать голосовые вызовы через спутник
Первые 200 тысяч смартфонов OnePlus Ace 2 Pro распроданы в Китае за три минуты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
6
«Ланцет» уничтожает украинскую САУ на замаскированной позиции
1
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
1
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
Зеленский попросил у Финляндии списанные F-18 Hornet: Мы берем всё, что нам дают
7
Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
6
Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
2
Космический зонд STEREO-A впервые пролетел мимо Земли спустя почти 17 лет после запуска
+
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
1
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
4
Боец ВС РФ рассказал, как ему удалось "реквизировать" во время боя украинскую БМП
1
Иран презентовал свой новый ударный дрон Mohajer-10
1
Российская компания начала судиться за торговый знак Xiaomi
2
Стартовал съемочный процесс съемки комедийного сериала "Суррогатная мать"
+
Российский Вертолёт Ми-8 по ошибке приземлился на украинский аэродром
2
Иран представил ударный дрон Mohajer-10, способный работать сутки и нести 300 кг полезной нагрузки
+
В пресс-службе ЧВК Вагнер опубликовали обращение от командиров
6
Инсайдер: Valve анонсирует командный шутер Neon Prime на gamescom 2023
+
Анонсированы новые модели Москвича на 2024 год - "Москвич 5" и "Москвич 8"
+
DeepCool выпустила медную пластину для защиты от попадания термопасты в вырезы крышки AMD Ryzen 7000
4

Популярные статьи

Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
+
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
13
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
106
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
33
Уникальное озеро Байкал и его секреты
8
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
8
Япония пытается потеснить Китай на африканском рынке полезных ископаемых
1
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
12
НАТО 2.0: США готовят своих союзников в Азии к военному столкновению с Китаем, Россией и КНДР
1

Сейчас обсуждают

Елисей Цуканов
17:28
смысл есть,если у вас 7-8 поколение.Мог подождать 14,не стал купил 13700к на замену 7700к
WhatsApp позволит создавать группы без названия
Umid Xaydarov
17:27
а мне на тебя пофигу на твою США и на твою Украину я еврей
На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
Ильдар Гафуров
17:27
Кремлесос, я родился в этом сопредельном государстве и здесь живу по сей день
Путин обвинил Запад в колониальной политике
Олесь Кука
17:23
Кембону беру постоянно. Сравнивал с самсунгом, pcb один в один, отличаются только цветом. Всё остальное, особенно всякие клисре и атермитер - говнище полное. Если клисре и работает на заявленных тайми...
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
Bamboliny
17:21
Купил себе сенсорный 27" монитор, сзади приклеил на двойной скотч samsung galaxy s23 с поддержкой DeX, соединил все это, получился планшет. Сейчас сижу на алике, ищу к нему чехол и размышляю - а може...
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
Олег Каторгин
17:21
Актеры открыли Америку
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
Такой то
17:18
недоделанный скумастер
Крушение самолета Пригожина: главное на данный момент
A_K_
17:17
Походу скоро это будет уже не второй, а первый мир.
Официально: в БРИКС с 1 января 2024 года войдут Иран, Аргентина, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия
Максим
17:16
Люди всегда боялись прогресса. От первых механизмов на электричестве, до вышек сотовой связи (Практически каждый раз при появлении нового стандарта связи, можно услышать новости про сжигание вышек, в...
Инженер Skype считает, что искусственный интеллект в будущем возьмет контроль над военными роботами
Umid Xaydarov
17:15
Им некогда они для Зеленского Кокаин добывают.
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем