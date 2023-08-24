Складной смартфон и часы будут представлены в Китае 29 августа

В недалёком будущем рынок складных смартфонов пополнится моделью Oppo Find N3 Flip, которая станет конкурировать с устройствами вроде Samsung Galaxy Z Flip 5. Китайская компания сообщила об анонсе 29 августа и продемонстрировала смартфон наряду с умными часами Watch 4 Pro.

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Складной смартфон привлекает к себе основное внимание. Официальные изображения производителя подтверждают появившиеся ранее схематические изображения. Аппарат обладает тремя задними камерами с брендом Hasselblad с большим вертикальным экраном.

На маркетинговых изображениях показан принцип работы складного механизма. Также можно разглядеть рамку посередине и кнопки рядом.

Спецификации аппарата названы пока не были. Ожидается наличие экрана LTPO AMOLED с диагональю 6,8 дюйма и частотой 120 Гц. Внешний экран будет иметь размер 3 дюйма.

Основная камера будет обладать разрешением 50 Мп и оптической стабилизации изображения. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп, телеобъектив 32 Мп и внутренняя камера для селфи 32 Мп. Мощность зарядки составит 67 Вт. Работать устройство будет на Android 13 с оболочкой ColorOS 14.

Часы получат корпус из нержавеющей стали и нижнюю крышку из керамики. Часы прошлого поколения не появились за пределами Китая, напоминает Androidauthority.