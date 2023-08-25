Oppo подтвердила запуск своего нового смартфона-раскладушки Find N3 Flip уже 29 авуста

Oppo представит свою новую гибкую раскладушку Find N3 Flip с камерой Hasselblad 29 августа. Этот интересный гаджет сохранит вертикальный экран и будет оснащен тройной камерой. Все три объектива будут расположены на одном круглом модуле и украшены логотипом Hasselblad, что обещает значительные улучшение фотографий

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Кроме того, на данном мероприятии будет представлена новая модель умных часов - Oppo Watch 4 Pro. Эти часы будут иметь немного изогнутый экран и доступны в двух вариантах цветов. Находящийся в руках китайской модели и актрисы Шу Ци смартфон уже вызвал интерес у многих.

Предварительное объявление о новом продукте вызвало оживленные обсуждения, и поклонники бренда с нетерпением ожидают дополнительных деталей, которые, как ожидается, Oppo представит в ближайшие дни.