Релиз через полгода после выпуска аппарата предыдущего поколения

Похоже, появления складного смартфона Oppo Find N3 Flip остаётся ждать не больше пары недель. Инсайдер Макс Джамбор пишет, что его анонс назначен на 29 августа. Тогда же будет представлена модель Oppo Find N3 и смарт-часы Watch 4 Pro.

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Это довольно неожиданный анонс, поскольку смартфон прошлого поколения Oppo Find N2 Flip представили не далее как 15 февраля, то есть всего полгода назад. Правда, от модели Find N3 Flip не стоит ожидать революционных изменений, если верить последним утечкам данных.

Недавно сообщалось, что аппарат получит три камеры, компоненты и дизайн останутся прежними. Меньше известно про Find N3, который разворачивается как книга, хотя упоминается зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка, пишет 9to5google.