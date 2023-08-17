Кроме того они будут оснащены датчиком ЭКГ, дисплеем LTPO, датчиком температуры запястья и другими функциями.

OPPO официально продолжила предоставлять информацию о новых умных часах Watch 4 Pro, подтвердив, что они оснащены флагманским двухъядерным процессором Snapdragon W5 и Hengxuan 2700.

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Согласно официальному представлению, OPPO Watch 4 Pro будут оснащены 8-канальным датчиком сердечного ритма, 16-канальным датчиком кислорода в крови, датчиком температуры запястья и датчиком ЭКГ. В предыдущем поколении продуктов смарт-часы OPPO поддерживался анализ ЭКГ, исследования состояния сосудов, мониторинг сердечного ритма, непрерывный мониторинг кислорода в крови и др. Ожидается, что новые продукты будут продолжать совершенствоваться в мониторинге здоровья и занятий спортом.

Кроме того, OPPO Watch 4 Pro по-прежнему будут оснащаться дисплеем LTPO, который поддерживает полноцветное отображение экрана. Они будут поддерживать 85+ независимых приложений, которые могут полностью отображать навигацию по карте и оснащены 2 ГБ оперативной памяти, а скорость передачи 4,2 ГБ /с.

Также один из источников утверждает, что OPPO Watch 4 Pro поддерживают независимую eSIM, оснащены 4-нм двухъядерной платформой Snapdragon W5 + BES2700, встроенной батареей емкостью 570 мАч ± и смогут работать дольше на 5 дней в полном смарт-режиме. Кроме того, рамка OPPO Watch4 Pro изменена с алюминиевого сплава на нержавеющую сталь 316, а материал корпуса заменён на керамику. Ожидается, что в этом месяце они будут представлены вместе с новым складным экраном.