Китайская версия смартфона Redmi K60 Extreme будет обновляться 4-5 лет

Компания Xiaomi известна как производитель бюджетных смартфонов, хотя её флагманские модели уже стоят на уровне моделей Samsung и Apple. Если в плане аппаратных характеристик её устройства входят в число лучших, того же нельзя было сказать о продолжительности программной поддержки. Теперь китайский производитель собирается устранить этот недостаток.

В профиле Redmi на сайте Weibo появилась информация, согласно которой аппарат Redmi K60 Extreme Edition первым среди смартфонов Xiaomi будет получать новую версию Android на протяжении четырёх лет, а обновления безопасности на протяжении пяти лет. Также этот аппарат будет первым на MIUI 15. Сколько раз будет обновлена оболочка MIUI, не сообщается.

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Redmi K60 Extreme Edition был анонсирован в Китае на минувшей неделе. Очевидно, что данные сроки относятся к китайской версии смартфона. В других странах он ожидается под именем Xiaomi 13T Pro, хотя сам производитель по этому поводу ничего не говорил. Соответственно, неизвестно, что будет с обновлениями этого устройства в Европе.

Если подобная продолжительность обновлений будет у аппаратов Xiaomi по всему миру, это поставит её на один уровень с Samsung и OnePlus. Эти компании также обновляют Android четыре года и выпускают патчи безопасности пять лет. Google обновляет свои аппараты три раза и выпускает обновления безопасности также пять лет.

Однако, неизвестно, как часто будут выходить эти обновления. Xiaomi в этом плане имеет не лучшую репутацию, пишет Androidauthority.