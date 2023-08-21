Также он получит новую оболочку MIUI 15

Компания Xiaomi недавно представила ряд интересных смартфонов и теперь готовит новые флагманские модели. Предположительно, аппараты Xiaomi 14 могут оказаться первыми на новом флагманском мобильном процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Этот процессор должен быть представлен производителем на мероприятии в октябре, затем Xiaomi анонсирует оболочку MIUI 15 на основе системы Android 14. Смартфоны Xiaomi 14 могут быть представлены в ноябре.

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В прошлом году первым аппаратом на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 стал Vivo X90 Pro+, за которым последовали iQOO 11 и 11 Pro, а затем Xiaomi 13. На этот раз Xiaomi хочет опередить конкурентов. Этот процессор 8-ядерный с одним ядром Cortex-X4, пятью Cortex-A720 и двумя Cortex-A520.

Модели Xiaomi 14 получат ряд улучшений, включая основную камеру 50 Мп с размером сенсора 1/1,28 дюйма, что чуть больше прошлогоднего значения. Также будет телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольная камера. Ожидается батарея ёмкостью 4860 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Будут изменения в дизайне, включая другое расположение модуля камер, пишет Gizmochina.