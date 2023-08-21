Аппарат под именем Xiaomi 13T Pro стоит до 999 евро

1 сентября ожидается международный релиз смартфонов серии Xiaomi 13T. В преддверии этого события появляется информация относительно характеристик этих устройств и цен на них в Европе. В частности, речь идёт о моделях Xiaomi 13T и 13T Pro, их цветовых вариантах и стоимости в Великобритании и Франции.

Оба аппарата обладают основной камерой Leica с разрешением 50 Мо и оптической стабилизацией изображения, телеобъективом Leica 50 Мп с 2-кратным зумом, сверхширокоугольной камерой Leica 12 Мп и передней 20 Мп. Ожидается появление чёрных и синих цветовых вариантов устройства.

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Яркость экрана достигает 2600 нит, чего хватит для просмотра изображения даже на солнце. Речь идёт о панелях CrystalRes AMOLED с частотой 144 Гц. Ёмкость батареи составит 5000 мАч. Отличаются два смартфона мощностью зарядки, объёмом хранилища и памяти, а также процессорами.

Xiaomi 13T Pro может получить зарядку мощностью 120 Вт, тогда как более младшая модель только 67 Вт. Флагман получит процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus, 16 ГБ оперативной памяти и хранилище до 1 ТБ. Стандартный Xiaomi 13T довольствуется процессором Dimensity 8200 Ultra, памятью 8 ГБ и хранилищем 256 ГБ.

Xiaomi 13T 8/256 ГБ может получить ценник в 549 фунтов и 649 евро. Xiaomi 13T Pro 12/512 ГБ оценивается в 699 фунтов, а конфигурация 16 ГБ/1 ТБ стоит 999 евро.

В последнее время у Xiaomi наблюдаются высокие продажи недавно представленного складного смартфона MIX Fold 3 и классического флагманского аппарата Redmi K60 Ultra. Последний представляет собой китайскую версию модели Xiaomi 13T Pro, так что компания надеется на успех и за границей, пишет Phonearena.