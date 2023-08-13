Теперь будет отображаться обратный отсчёт до отключения блокировщика

YouTube продолжает борьбу за перевод пользователей на платный тариф Premium. Сейчас тестируется новая версия всплывающих окон для защиты от блокировщиков рекламы, которая показывается не платящим за сервис пользователям.

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Появилась информация, согласно которой предупреждение о необходимости выключить блокировщик теперь содержит таймер с обратным отсчётом времени. Продолжительность отсчёта составляет 30-60 секунд. В остальном окно предупреждения остаётся без изменений. Там описываются достоинства YouTube Premium, даётся возможность подписаться на этот тариф или разрешить рекламу.

Снимок экрана с новым видом окна опубликовали на форумах Reddit. Несколько пользователей написали, что уже видели такое окно, так что пока тестирование ведётся среди ограниченного числа посетителей.

В июне на YouTube ввели ограничение на просмотр трёх видеороликов при использовании блокировщика рекламы. Дальше появилась возможность разрешать рекламу или подписаться на YouTube Premium.

Как видим, сервис продвигает монетизацию всё активнее. Недавно в составе YouTube Premium появилась поддержка видео формата 1080p с увеличенным битрейтом.

Пока остаются варианты обойти запреты YouTube при помощи VPN или браузеров вроде Brave. Не исключено, что скоро сервис найдёт управу и на них. Тем временем, стоимость подписки YouTube Premium недавно выросла и в США составляет $14 в месяц. В других странах цена может быть ниже, пишет Neowin.