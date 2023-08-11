YouTube меняет правила публикации ссылок из-за проблем с безопасностью

В ответ на угрозы, связанные с мошенничеством и спамом, YouTube вносит коррективы в свои регламенты. Начиная с 31 августа, платформа ограничит возможность размещения ссылок в комментариях и описаниях к видеороликам категории "Shorts". Эти меры приняты для борьбы с распространением вредоносных и нежелательных ссылок.

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Дополнительно, кликабельные значки социальных сетей на обложках каналов будут отключены из-за опасений относительно заблуждающих пользователей ссылок. В качестве альтернативы, YouTube предоставит создателям видеоконтента специальное место в профилях для размещения легитимных внешних ссылок.

Помимо этого, платформа представила и другие изменения. Так, для тех, кто решит скрыть свою историю просмотров, главная страница будет лишена видеорекомендаций, оставив только поисковую строку и меню навигации.

Особое внимание заслуживает экспериментальная функция на базе искусственного интеллекта, которая помогает коротко описать содержимое видео. Этот инновационный инструмент пока доступен ограниченному числу пользователей, но его потенциал может кардинально улучшить поисковый опыт на YouTube.

Ответственные лица YouTube, комментируя для The Verge, подчеркивают: "Для наших создателей контента возможность делиться ссылками критически важна. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасное их использование в рамках платформы".