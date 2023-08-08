Новая улучшенная настройка 1080p не изменит того, как вы используете YouTube, но может обеспечить заметно более качественное видео при просмотре на больших экранах, таких как планшеты и телевизоры. Google заявляет, что улучшенное видео должно особенно хорошо смотреться в контенте с большим количеством деталей или движения.

YouTube получает новую опцию потокового видео, но только если вы являетесь подписчиком премиум-класса. В начале этого года компания Google объявила, что новая настройка 1080p Premium доступна в Интернете, предоставляя платным клиентам доступ к более четкому видео. Но не волнуйтесь - Google не блокирует Full HD платным доступом.

реклама

Эта опция впервые появилась в ограниченном тестировании в апреле, ориентированном в основном на мобильное приложение iOS. Google заявляет, что вариант 1080p с "расширенным битрейтом" не означает, что он что-то отбирает у видео 1080p, которое все транслировали годами.

Когда вы загружаете видео на YouTube, оно перекодируется в стандартный битрейт платформы с разрешением от 144p до 8K для поддерживаемых видео. Разрешение - это только часть уравнения, когда речь идет о качестве видео. Количество данных (битрейт) также имеет значение. Можно закодировать видео 1080p с достаточно высоким битрейтом, чтобы оно выглядело даже лучше для человеческого глаза, чем видео 4K с низким битрейтом.

Некоторые пользователи, не являющиеся подписчиками, также видели всплывающие расширенные настройки, но по-видимому, это временно. Доступ к YouTube через приложение для Android, даже с премиальной учетной записью, еще не раскрывает расширенную опцию. В настоящее время эта функция доступна только на ПК и на iOS, но она также распространяется на телевизоры и Chromecasts. Приложение для Android, которым постоянно пренебрегают, получит поддержку позже.