Руководство многих компаний выступает против дистанционной работы

Во время пандемии неоднократно заявлялось, что дистанционная работа из дома делает большинство сотрудников более счастливыми и повышает их производительность труда. Теперь очередное исследование говорит, что на самом деле производительность уменьшается на 18%.

После завершения пандемии необходимость работы из дома стала темой множества дискуссий. Исследования пытаются найти правильный баланс между работой и личной жизнью, надеясь увидеть в уменьшении времени на поездки и увеличении времени с семьёй источник повышения производительности труда.

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Экономисты из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе не верят в это. Они рассмотрели две группы из 235 занимающихся вводом данных сотрудников. Одна группа работала дома, другая в офисе в Индии. У работающих дома скорость ввода данных оказалась на 17% ниже.

В офисе сотрудники придерживались графика работы с 9:00 до 17:00, тогда как работающие дома могли сами выбирать время работы при продолжительности 35 часов в неделю. Исследователи приходят к выводу, что лучшим вариантом является гибридная работа, когда являться на рабочее место нужно два или три раза в неделю. Однако, многие сотрудники готовы пойти на сокращение зарплаты и лишение пособий ради полного рабочего дня дома.

Проведённый в прошлом сентября Microsoft опрос показал, что руководители многих компаний считают работу на дому причиной уменьшения производительности труда. Также опрос показал, что руководители с большей готовностью возвращаются на рабочее место, чем рядовые сотрудники, пишет Techspot.