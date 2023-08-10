Их появления предстоит ждать ещё как минимум год

Компания AMD выпускает пользующиеся спросом процессоры, но в недалёком будущем этот спрос может вырасти ещё сильнее. Предварительные тесты показывают, что процессоры на архитектуре Zen 5 принесут прирост производительности до 30%. Это может стать наиболее значительным приростом скорости процессоров за последние годы.

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Говорится об этом на YouTube-канале RedGamingTech. Со ссылкой на свои якобы авторитетные источники автор уверяет, что 16-ядерный представитель линейки Ryzen 8000 в многопоточных тестах бенчмарка Cinebench R23 набирает около 49000 баллов против 38000 баллов в Ryzen 9 7950X. 12-ядерный чип показал результат в 36000 баллов, также заметно опережая Ryzen 9 7950X3D.

Этот прирост может быть максимальным с момента появления первого поколения процессоров Zen. Однопоточная скорость также вырастет, хотя многопоточная вырастет больше. Число инструкций за такт должно увеличиться до 25%, на чём главным образом и основан прирост скорости чипов. Тактовая частота увеличится максимум на 200 МГц, количество ядер не превысит 16, пишет Digitaltrends.