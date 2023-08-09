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Android 14 защитит от слабой криптографии в сотовых сетях
Можно будет запретить подключаться к незашифрованным сетям

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В преддверии релиза финального варианта операционной системы Android 14 компания Google рассказала об улучшениях в системе безопасности устройств и пользователей. В частности, речь идёт о безопасности, которую пользователи непосредственно не могут контролировать, вроде трафика в сотовых сетях. Такая защита в Android 14 предлагается обычным пользователям и корпоративным.

На Западе операторы беспроводной связи переходят на сети 5G. Чтобы высвободить для этого ресурсы, они закрывают устаревшие сети 2G. Большинство операторов намереваются избавиться от них на протяжении следующих 10 лет, а пока подключение к ним по-прежнему возможно. В плане безопасности эти сети уступают 4G и 5G.

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По этой причине злоумышленники могут использовать их для атак. Существует автоматические методы перевода устройств на сети 2G, где отсутствует взаимная аутентификация и может быть произведён перехват и расшифровка данных. Android 14 позволит отключать 2G на устройствах пользователей. Впервые подобная возможность появилась в Android 12, но теперь она была расширена. Корпоративные пользователи смогут управлять устройствами и запрещать понижать подключение до 2G. Администраторы смогут отслеживать устройства в журнале аудита. Здесь могут отображаться более 80 событий и свыше 200 элементов управления. Ещё Android 14 защищает голосовой трафик и СМС.

Обычно за эту защиту отвечают сотовые сети. Операторы решают, шифровать информацию или нет. В Android 14 появится возможность отключать поддержку подключений с нулевым шифрованием. Google рассчитывает на распространение этой практики в ближайшие годы. Компания будет работать над этим с организациями стандартизации вроде GSMA Fraud and Security Group, пишет xda-developers.

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#android #безопасность
Источник: xda-developers.com
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