Сейчас российские ученые прорабатывают подобное решение для стационарных устройств в супермаркетах.

Специалисты московского физико-технического университета разработали специальное мобильное приложение, работающее на ОС Android, позволяющее определять свежесть продуктов. Принцип функционирования прост: в овощи и фрукты посылается сигнал Wi-Fi, после чего он анализируется. Результат высвечивается на экране.

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Программа значительно упростит выбор продуктов, а также позволит сохранить целостность плода. Покупатели же узнают о свежести, к примеру, арбуза, не разрезая его.

Как утверждает Дмитрий Филонов, являющийся ведущим сотрудником НИЦ, у спелости есть ряд физических и химических критериев. Созревший фрукт содержит больше сахара. Количество данного вещества влияет на диэлектрические свойства внутри плода.

Изменения внутренней среды будут воздействовать и на сигнал Wi-Fi, за счёт чего осуществляется анализ. Достаточно лишь использовать соответствующую программу, чтобы определить свежеть и спелость фрукта.

Антенны, которыми оснащены смартфоны, отличаются повышенной чувствительностью. Они с легкостью зафиксируют перемены в окружающей среде.

Сейчас приложение доступно лишь пользователям Android, но в будущем его доработают для использования на иных ОС.