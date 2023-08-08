Презентация ОС намечена на октябрь.

До скорого появления Android 14 и грядущей серии Pixel 8 остается всего пара месяцев. Хотя официальная презентация операционной системы и новых телефонов намечена на октябрь, это не означает, что интригующие подробности о грядущем обновлении не будут просачиваться наружу. Как известно, бета-версия уже работает полным ходом и достигла такого уровня стабильности, который делает ее практически надежной. Учитывая это, недавно появилась утечка, намекающая на новые изменения в грядущем обновлении ОС.

В Android 14 ожидается целый ряд изменений, хотя важно отметить, что производители устройств могут адаптировать эти обновления по своему усмотрению. Android 14 не совершает полной революции в визуальных аспектах. Напротив, она использует основы, заложенные в Android 13, и значительно улучшает их. В настоящее время мы получили дополнительные сведения о том, что будет включать в себя предстоящее обновление.

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Начнем с того, что в Android 14 будет внесено множество изменений, включая появление нового всплывающего окна, которое будет отображать состояние батареи при достижении порога в 10%. Наряду с этим будет доступен виджет батареи. Пользователи также смогут узнать год выпуска своего телефона в разделе "О смартфоне". Номер IMEI теперь остается скрытым, и для его отображения необходимо нажать соответствующую кнопку. Кроме того, в разделе пользователя появятся фотографии профиля.

В Android 14 будет реализована тактильная отдача при настройке экрана блокировки. Ярлыки экрана можно будет персонализировать, и, конечно, ни одна свежая версия Android не обходится без разнообразных стилей часов. Визуальному обновлению подверглись и кнопки записи экрана. Кроме того, инсайдерские источники утверждают, что появятся новые обучающие программы для жестовой навигации, а также будет повышена производительность и улучшена система терморегулирования.

Важно отметить, что изменения, о которых пойдет речь в данном материале, относятся исключительно к стоковому варианту Android, предназначенному для устройств Pixel. Соответственно, One UI 6.0, Oxygen OS, Hydrogen OS, Nothing OS и другие интерфейсы сторонних разработчиков могут получить совершенно иные возможности.