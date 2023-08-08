Устройство работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1

На прошлой неделе появлялось описание планшета Xiaomi Pad 6 Max, который отличаются от модели Xiaomi Pad 6 Pro главным образом увеличенным экраном. Теперь этот планшет посетил бенчмарк Geekbench, благодаря чему стали известны его характеристики. Устройство с модельным номером 2307BRPDCC работает на 8-ядерном процессоре с кодовым именем Taro с частотой 3,19 ГГц. Это должно означать Snapdragon 8+ Gen 1, как и в Xiaomi Pad 6 Pro.

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Максимальный объём оперативной памяти составляет здесь 12 ГБ. Поверх Android 13 установлена программной оболочка MIUI 14. Результат одноядерного тестирования составил 1752 балла, а многоядерного 4618 баллов.

Ожидается экран LCD размером 14 дюймов с разрешением 2,8K и частотой 144 Гц. Должна поддерживаться зарядка мощностью 67 Вт. Основная задняя камера получит разрешение 50 Мп, будет сенсор глубины 2 Мп и передняя камера 20 Мп, пишет Gizmochina.