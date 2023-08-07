У Mi TV S Pro 100 — экран с разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц

Компания Xiaomi не перестаёт удивлять потребителей качественной техникой по доступным ценам. На этот раз китайский технологический гигант представил умный телевизор Mi TV S Pro 100. Устройство уже доступно для покупки в КНР за 18 тысяч юаней (примерно две с половиной тысячи долларов). На сегодняшний день, эта модель является одной из самых дешёвых среди аналогов.

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Новинка имеет экран диагональю в сто дюймов с разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц. Телевизор так же оснащен датчиком освещения, который способен автоматически подстраивать яркость экрана под окружение. Из интересного модель выполнена в металлическом корпусе, имеет четырёх ядерный процессор, поддержку вай фай сетей шестого поколения и разъёмы HDMI 2.1 и 2.0.

Телевизор способен транслировать изображение с телефона или компьютера и поддерживает управление голосом.