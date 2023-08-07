Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Xiaomi представила 100-дюймовый телевизор за 2500 долларов
У Mi TV S Pro 100 — экран с разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц

реклама

Компания Xiaomi не перестаёт удивлять потребителей качественной техникой по доступным ценам. На этот раз китайский технологический гигант представил умный телевизор Mi TV S Pro 100. Устройство уже доступно для покупки в КНР за 18 тысяч юаней (примерно две с половиной тысячи долларов). На сегодняшний день, эта модель является одной из самых дешёвых среди аналогов.

реклама

Новинка имеет экран диагональю в сто дюймов  с разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц. Телевизор так же оснащен датчиком освещения, который способен автоматически подстраивать яркость экрана под окружение. Из интересного модель выполнена в металлическом корпусе, имеет четырёх ядерный процессор, поддержку вай фай сетей шестого поколения и разъёмы HDMI 2.1 и 2.0.

Телевизор способен транслировать изображение с телефона или компьютера и поддерживает управление голосом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #mi tv #mi tv s pro 100 #телевизор xiaomi
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появились первые изображения Xiaomi MIX Fold 3
Xiaomi выпустила новые смарт-аудиоочки со сменными оправами
Xiaomi анонсировала Poco M6 Pro 5G - Snapdragon 4 Gen 2, 6.79" 90Hz, 50Mp, 5000mAh, $135-160
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
23
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
4
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
4
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
1
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
9
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
6
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
1
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
«Калибры» запутали украинскую ПВО, «Кинжалы» нанесли удар, а Герань 2 поставила жирную точку
6
Financial Times: Украинский удар по Новороссийску вызовет недовольство США
+

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
7
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
8
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
10
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
9
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
29
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
136
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
86
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
7

Сейчас обсуждают

informator
12:28
ЛМУР устроит геноцид этой вундервафли
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
Дмитрий Агеносов
12:28
Windows Server 25 значит не поставим на них
Eurasian Times: США открыто помогают Украине наносить удары по Крыму с помощью беспилотников
informator
12:27
И леопард и брэдли весь этот затрофеенный зоопарк уже у наших есть и изучается, не переживайте)
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
Serezhka
12:27
Кстати, я заметил что под моими комментами мгновенно появляется 1-2 минуса как только я нажал кнопку "Комментировать", да мой коммент ещё и прочитать бы не успели, а уже минусы, явная работа ботов или...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Николай Тищенко
12:26
Рубль, давай до свидания! 😂
Курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года
Tin Terner
12:26
с нынешним курсом впринципе я и купил в феврале ее по РРЦ)))) за 92тр. СПАСИБО ДНС!
Продажи GeForce RTX 4080 могут значительно вырасти при цене 1000USD, но NVIDIA не спешит снижать РРЦ
No-va
12:24
Ты за дураков тут людей не держи. Последний драйвер под 390X вышел более года назад под Win10. на этом все. https://www.amd.com/en/support/graphics/amd-radeon-r9-series/amd-radeon-r9-300-series/amd-ra...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
enkilde
12:24
Вот сразу видно дебила. Ему про видео память говорят, он про озу
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
Tin Terner
12:24
тут появилось видео где окраинцы утопили свой танк))) так что и реки помогают РОССИИ!!!
В издании 19FortyFive назвали полевой подлесок виноватым в срыве украинского контрнаступления
kitava
12:23
Демарш Набиулиной продолжается. Теперь курс ослабляют и на фоне растущей цены на Российскую нефть. Думаю к середине осени вся эта ситуация лопнет и рубль вернётся к 85ти за бакс. Последуют отставки в ...
Курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем