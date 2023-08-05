Хромбуки выпускают на прежнем уровне

Аналитические фирмы IDC и Canalys рассказали о снижении объёма поставок планшетов по итогам второго квартала нынешнего года по сравнению с этим же периодом годом ранее. Поставки хромбуков остались примерно на прежнем уровне.

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Планшетов выпустили на 29,9% меньше, всего 28,3 млн экземпляров. Хромбуков было выпущено 5,9 млн экземпляров. IDC говорит о небольшом снижении объёма продаж хромбуков, а Canalys о небольшом увеличении.

Компания Apple остаётся лидером рынка планшетов с долей 37%, но и её поставки уменьшились на 16,8%. Несмотря на то, что модели iPad берут более состоятельные потребители, экономят даже они.

Тем не менее, IDC полагает, что именно Apple оправится раньше других. Samsung тоже рассчитывает на увеличение спроса на планшеты верхней ценовой категории с большими экранами.

В начальном ценовом сегменте лидируют производители вроде Xiaomi и Lenovo. Есть проблемы в средней ценовой категории, где планшеты не пользуются большим спросом.

На рынке хромбуков отлично проявила себя компания HP, которая нарастила объём поставок на 69,2% и увеличила долю с 16% до 26,7%. Это позволило обойти Lenovo, Dell и Acer. Помогает производителям рост спроса со стороны образовательных учреждений, пишет Neowin.