Скромный процессор Unisoc и небольшая батарея 3000 мАч

Когда-то входившая в число ведущих производителей смартфонов, компания HTC в последние годы ведёт малозаметную жизнь, выпуская дешёвые модели в отдалённых регионах мира. Очередным таким недорогим аппаратом становится HTC Wildfire E Star для Африки. Статус этого устройства можно понять с первого взгляда по широким рамкам вокруг экрана. Сзади находится логотип производителя и камера со светодиодной вспышкой в верхнем левом углу.

Аппарат обладает экраном LCD размером 6,5 дюйма с разрешением 720 x 1600. Работает он на процессоре Unisoc SC9832E, поддерживает лицевую разблокировку и сканер отпечатков.

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Объём оперативной памяти составляет всего 2 ГБ, хранилище 16 ГБ, есть поддержка карт microSD. Устройство получило операционную систему Android 12 Go Edition и зарядку мощностью 5 Вт.

Разрешение основной камеры 8 Мп, передней 5 Мп. Доступна установка двух SIM-карт и разъём для наушников. Размеры аппарата равны 164,8 х 76,5 х 9,2 мм, весит он 200 г. Информация о цене пока не сообщается, пишет Gizmochina.