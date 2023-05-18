Аппараты с тремя и четырьмя задними камерами

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-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

В четверг состоялся официальный анонс смартфонов HTC U23 и HTC U23 Pro, которые среди прочего будут совместимы с устройством виртуальной реальности Viverse VR. Это аппараты на процессоре Snapdragon 7 Gen 1 с защитой IP67. Стандартная модель имеет три камеры сзади, а версия Pro четыре.

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Обычный HTC U23 существует в синем и фиолетовом цветовых вариантах в единственной конфигурации 8/128 ГБ. Стоимость и дата продаж пока названы не были. HTC U23 Pro уже предлагается в магазине HTC на Тайване. Есть конфигурации 8/256 Гб и 12/256 Гб в чёрном и белом цветовых вариантах. Их стоимость составляет $550 и $585 соответствует. До 30 мая вместе со смартфоном покупатели получат беспроводные наушники HTC True Wireless Bluetooth Headset II.

Две модели имеют много общего. Они поддерживают две SIM-карты nano, работают на Android 13, экран у них OLED 6,7 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой 120 Гц. HTC U23 обладает основной камерой 64 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и сенсором глубины 2 Мп. HTC U23 Pro получил камеры 108 Мп, сверхширокоугольную 8 Мп, макро 5 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры у обоих 32 Мп.





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Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч, мощность проводной зарядки 30 Вт, беспроводной 15 Вт. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Среди других характеристик можно отметить Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, GPS, USB Type-C и разъём 3,5 мм, пишет gadgets360.com.