Устройство на процессоре MediaTek с системой Android 13

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

Поскольку планшеты продолжают пользоваться спросом на рабочих местах и в учебном процессе, растёт и предложение. Компания HTC, о существовании которой за последние годы многие позабыли, выпускает не только недорогие смартфоны, но и готовит планшет HTC A103 Plus. Его обнаружили в Google GMS Certification, так что устройство сейчас тестируют и оценивают.

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HTC не замахивается на премиальный рынок и предлагает недорогую модель. Это должно расширить круг его потенциальных покупателей. Здесь поддерживается стандарт связи 4G плюс Wi-Fi. Устройство обладает экраном размером 10,1 дюйма с разрешением 1200 х 1920. Внутри находится процессор MediaTek MTK8768A с четырьмя ядрами Arm Cortex-A53 с частотой 2 ГГц и четырьмя Arm Cortex-A53 1,5 ГГц. Также здесь есть графический процессор IMG8320 с частотой 650 МГц. Основная камера сзади обладает разрешением 5 Мп, как и передняя с возможностью лицевой разблокировки.

Установлена операционная система Android 13, объём памяти 4 ГБ, хранилище 64 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора равна 6000 мАч, имеется Bluetooth 5.0. Также предлагается порт USB 2.0 Type-C, OTG, датчик гравитации, акселерометр и прочие. Для отслеживания местоположения можно использовать GPS, A-GPS и ГЛОНАСС.

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Остаётся дождаться информации о сроках начала продаж этого устройства и его цене, пишет Gizmochina.