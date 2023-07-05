OnePlus Nord 3 получил более простой дизайн с плоскими краями и плоской задней панелью по сравнению с предшественником.

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Вышел смартфон OnePlus Nord 3. Телефон работает на флагманской платформе с экраном 120 Гц и зарядкой 80 Вт, пока еще нет официальных продаж.

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Представители OnePlus называют новинку среднебюджетным смартфоном. Это новый флагман линейки Nord. Он мощнее, если сравнивать с характеристиками предшественников. В Европе телефон будут продавать за 450 евро, и многие считают, что цена за смартфон вполне приемлемая.

Экран новинки составляет 6,74 дюйма, пиковая яркость определяется 1500 кд/м2. Увеличилась мощность аккумулятора до 5000 мА•ч, поддерживается 80-ваттная зарядка. Чтобы полностью зарядить смартфон, понадобится примерно 30 минут.

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Оперативная память у новинки бывает либо 8, либо 16 ГБ, флеш-память рассчитана до 256 ГБ. Снимки можно делать на сверхширокоугольную камеру 8 Мп и основную камеру 50 Мп, установлена оптическая стабилизация. Смартфоны в зеленом и сером цветах поступят в продажу 12 июля, сегодня можно оформить предзаказ.