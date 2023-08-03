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Бета-версия WhatsApp получила анимированные аватары
Они доступны участникам тестирования приложения на Android

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Популярный мессенджер WhatsApp продолжает расширять свои функциональные возможности. На этот раз обновление бета-версии 2.23.16.12 на платформе Android принесло давно ожидавшиеся анимированные аватары.

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Они расширяют уже доступные аватары и делают их динамическими. Так пользователи смогут более выразительно показывать свои эмоции.

Для проверки наличия анимированных аватаров нужно в процессе переписки нажать на вкладку аватаров. Если у некоторых из них будет анимация, ваша бета-версия приложения получила данную возможность. Она может быть только у отправителей, а получатели смогут видеть анимированные аватары и без их поддержки. Это значит, что у получателя может быть установлена не бета-версия приложения, а обычная.

Распространение анимированных аватаров в WhatsApp должно происходить на протяжении следующих нескольких недель, расширяя число пользователей. Также разработчики готовят обмен видеосообщениями, которые не отличаются от обмена голосовыми сообщениями, функциональность создания групп и другие новшества, пишет Gizmochina.


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#android #whatsapp
Источник: gizmochina.com
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