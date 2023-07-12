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Популярный мессенджер WhatsApp получил ещё одно обновление, на этот раз с прицелом на обеспечение конфиденциальности пользователей в сообществах. В течение нескольких месяцев разработчики тестировали сокрытие телефонных номеров в сообществах и теперь готовы к массовому распространению этой возможности. Это означает, что участники сообществ не будут видеть номера телефонов друг друга. До сих пор невозможно было оставлять реакции на сообщения, не показывая при этом свой номер телефона. Теперь такая возможность появилась.
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Открыв информацию о группе, пользователи увидят новую опцию «Конфиденциальность номера телефона». Когда она включается, показывается сообщение о том, что номера телефонов видны только администратором сообщества и контактам. Номер телефона самого администратора остаётся доступным.
Это новшество приносит дополнительную анонимность и конфиденциальность. В будущем WhatsApp собирается расширять конфиденциальность телефонных номеров. Пока она доступна пользователям последних бета-версий WhatsApp на Android и iOS, но скоро появится в финальном варианте приложения, пишет Gizmochina.