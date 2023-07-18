Это новшество защитит конфиденциальность пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp получил очередную функциональную возможность, которая позволяет начинать переписку с неизвестными людьми. Если раньше нужно было внести номер телефона человека в список контактов в приложении «Телефон», то теперь можно искать собеседника по номеру прямо внутри WhatsApp.

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Таким образом, если предстоит одноразовая переписка с неизвестным собеседником, не нужно будет сохранять его номер телефона в адресной книге. Данная функциональность доступна в приложении WhatsApp на Android и iOS.

Чтобы воспользоваться ей, следует нажать на кнопку «Начать новый чат» и ввести номер телефона в поиске. Сначала поиск будет произведён в списке контактов, а потом за его пределами.

Таким образом, пользователи получат повышенную конфиденциальность, поскольку в адресной книге не будет номеров телефонов посторонних людей. Организации смогут проще связываться с клиентами напрямую, быстрее реагировать на запросы, обеспечивать поддержку и развивать отношения.

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