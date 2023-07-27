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Lenovo представила планшеты Tab P12 и Tab M10 5G с экраном QHD и Dimensity 7050
Их большие батареи обещают высокую продолжительность работы

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В 2021 году компания Lenovo представила планшет Tab P12 Pro, а теперь на смену ему выпускает модель Tab P12. Также в Европе поступит в продажу планшет Tab M10 5G, который уже продаётся в Индии.

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Lenovo Tab P12 обладает экраном LCD LTPS размером 12,7 дюйма с разрешением 2944 x 1840 и частотой 60 Гц, плотность пикселей у него 273 ppi. За выдачу звука отвечают динамики Quad JBL. Спереди находится сверхширокоугольная камера 13 Мп с сенсором RGB, сзади камера 8 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой.

Планшет работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 7050. У него два ядра ARM Cortex-A78 2,6 ГГц и шесть ARM Cortex-A55 2,0 ГГц. Установлена система Android 13, которая будет обновлена два раза, а обновления безопасности будут приходить 4 года. Доступны версии 4/128 ГБ и 8 ГБ с хранилищем 128 ГБ и 256 ГБ. Можно поставить карту памяти microSD.

Среди датчиков планшета есть акселерометр, RGB-сенсор, гироскоп, электронный компас и датчик Холла. Сканер отпечатков входит в состав кнопки питания. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 6 и двухдиапазонный Wi-Fi, а также Bluetooth v5.1. Имеется разъём USB Type-C 2.0. Ёмкость аккумулятора составляет 10200 мАч, что позволяет воспроизводить видео до 10 часов. Размеры планшета 293,3 х 190,7 х 6,9 мм, а вес 615 г.

Lenovo Tab M10 5G получил экран 10,61 дюйма с разрешением 1200 х 2000 пикселей, соотношением сторон 15:9 и частотой 90 Гц. У него есть один микрофон, два динамика и разъём для наушников, а также поддержка Dolby Atmos. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп, задней 13 Мп с автофокусом и вспышкой.

Здесь применяется процессор Snapdragon 695 5G с двумя ядрами Gold 2,2 ГГц и шестью Silver 1,8 ГГц. Установлена система Android 13, которая будет обновлена до следующей версии и 3,5 года будет получать обновление безопасности. Предлагаются конфигурации 4/128 ГБ и 6/128 ГБ, можно поставить карту памяти.

Размеры планшета составляют 252,74 x 160,34 x 8,3 мм, весит он 490 г. Ёмкость аккумулятора 7700 мАч и дают 12 часов воспроизведения видео и 9 часов видео с применением 5G.

В комплект поставки Lenovo Tab P12 входят клавиатура и стилус, цена составляет от 499 евро. Lenovo Tab M10 5G стоит от 399 евро. Продажи первого начнутся в июле, второго в августе, пишет Gizmochina.

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#lenovo #планшеты
Источник: gizmochina.com
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