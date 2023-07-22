16 ГБ памяти и 100% цветового диапазона DCI-P3

На выставке BW Expo компания Lenovo представила игровой планшет Legion Y700 очередного поколения. Его стоимость составляет 2399 юаней, что немного для предлагаемых характеристик.

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Планшет обладает экраном размером 8,8 дюйма с разрешением 2560 x 1600, плотностью пикселей 343 ppi, поддержкой 100% цветового диапазона DCI-P3, максимальной яркостью 500 нит и частотой 144 Гц.

Внутри находятся прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и оперативная память типа LPDDR5X. В бенчмарке AnTuTu результат тестирования составил 1,39 млн баллов. Предлагаются версии с объёмом памяти 12 ГБ и 16 ГБ, хранилищем 256 ГБ и 512 ГБ. Устройство работает на Android 13 с программной оболочкой ZUi 15.0. Сзади у него две камеры 13 Мп со светодиодной вспышкой, спереди 8 Мп.





Чтобы планшет не перегревался в играх, производитель установил улучшенную систему охлаждения и заднюю крышку из металла. Планшет полегчал по сравнению со своим предшественником и весит 348 г при толщине корпуса 7,6 мм. Монолитный металлический корпус удобно держать во время долгих игр.

За продолжительность работы отвечает аккумулятор ёмкостью 6550 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Имеется два разъёма USB Type-C, поэтому можно одновременно заряжать устройство и пользоваться наушниками.

Доступны синий и серые цветовые варианты. Стоимость максимальной конфигурации 2799 юаней, пишет Gizmochina.