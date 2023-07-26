Устройства по цене от 110000 руб и от 190000 руб в России

Планшеты и смарт-часы Samsung интересны многим, но главное внимание на мероприятии в среду было приковано к складным смартфонам. Одним из них является модель Galaxy Z Fold 5 на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

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Аппарат обладает экраном QXGA+ AMOLED Infinity Flex Display размером 7,6 дюйма с разрешением 2176 x 1812, соотношением сторон 21,6:18 и с переменной частотой до 120 Гц. Снаружи находится второй экран размером 6,2 дюйма HD+ с разрешением 2316 x 904 и соотношением сторон 23,1:9 с частотой от 48 до 120 Гц. В сложенном виде размеры аппарата составляют 54,9 х 13,4 мм, в развёрнутом 129,9 х 154,9 х 6,1, вес 253 г.

Спереди находится камера 10 Мп, а внутри экрана 4 Мп. Ещё есть сверхширокоугольная камера 12 Мп, основная камера 50 Мп и телеобъектив 10 Мп.

Аппарат существует в трёх конфигурациях памяти. Объём оперативной памяти во всех случаях 12 ГБ, а хранилище от 256 ГБ до 1 ТБ. Ёмкость батареи составляет 4400 мАч при мощности зарядки 25 Вт и наличии беспроводной зарядки. Есть рейтинг защиты от влаги IPX8, но нет защиты от пыли. Емкостной сканер отпечатков пальцев находится сбоку внутри кнопки питания.

Доступны синий, чёрный и кремовый световые варианты. Стоимость базовой версии составляет $1799, в России 190000 руб.

Также был представлен смартфон Galaxy Z Flip 5 на том же процессоре. У него 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор 3700 мАч, обещающий два дня работы.

На устройстве появился защитный экран Flex Window размером 3,4 дюйма. Здесь можно использовать клавиатуру и виджеты вроде погоды, календаря, будильника, номеронабирателя и т.д. Получить доступ можно будет, не раскрывая смартфон. Также это экран можно применять при съёмке селфи.

Размер внутреннего экрана составляет 6,7 дюйма при частоте до 120 Гц. Разрешение передней камеры 10 Мп и столько же у сверхширокоугольной.

Samsung использует алюминиевую раму Armor, чтобы придать устройству больше прочности. Обновлённый шарнир Flex Hinge должен идеально складывать аппарат и защищать его от влаги, но не от пыли.

Предварительные заказы на устройство уже принимаются. Доступны конфигурации 8/256 и 8/512 ГБ, стоимость в России начинается от 110000 руб, пишет wccftech.



