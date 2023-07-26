Отслеживание многочисленных видов физической активности и параметров организма плюс другие современные возможности

Помимо планшетов, компания Samsung в среду представила новое поколение смарт-часов. Есть как стандартная модель, как и версия Classic.

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Galaxy Watch 6 по внешнему виду мало отличаются от часов предыдущего поколения. Предлагаются версии часов размером 40 и 44 мм, которые при этом стали чуть меньше прежних, а экраны немного выросли. Диагональ у них 1,3 и 1,5 дюйма, прирост в обоих случаях составил 0,1 дюйма. Разрешение у модели 40 мм равно 480 x 480, у версии 44 мм оно 432 x 432. Плотность пикселей осталась примерно прежней и превосходит 400 ppi. Используются панели Super AMOLED с поддержкой постоянно включенного экрана, который сокращает продолжительность работы часов.

Снова для защиты используется сапфировое стекло, также поддерживается стандарт IP68 и водонепроницаемость до 5ATM.

Часы основаны на 2-ядерном процессоре Samsung Exynos W930 с частотой 1,4 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, хранилище 16 ГБ. Производитель обещает прирост скорости открытия приложений на 18%.

Часы работают с программной оболочкой Samsung One UI 5 Watch поверх операционной системы Google Wear OS 4. Как обычно, здесь есть ряд нацеленных на фитнес и медицинские показатели функций. В частности, поддерживается автоматическое обнаружение падений, вызов экстренных служб, отслеживание сна и бега с возможностью создания персонализированных тренировок.

Ёмкость аккумулятора модели 40 мм выросла на 16 мАч до 300 мАч, более крупная модель получила такой же прирост ёмкости до 425 мАч. Samsung обещает 40 часов работы без постоянной активного экрана и 30 часов с ним.

Зарядка снова беспроводная с адаптером в комплекте поставки. Поскольку здесь не применяется стандарт Qi, это зарядное устройство специальное и от других часов не подойдёт.

Биоактивный датчик 3 в 1 позволяет отслеживать шаги, сон, более 90 видов физической активности. Датчик анализа биоэлектрического импеданса измеряет жировые отложения, скелетные мышцы, воду в организме и не только. Круглосуточно ведётся наблюдение за сердечным ритмом, SpO2, ЭКГ и температурой кожи. Если сердечный ритм будет нерегулярным, часы оповестят об этом. Такая возможность до конца года появится и в более старых моделях Galaxy Watch.

Приложение Samsung Health обещает безопасно сохранять полученные данные и показывать ежедневную статистику. Чтобы оправдать покупку таких недешёвых часов, пользователи могут захотеть начать вести более подвижный образ жизни, хотя вряд ли эти датчики подойдут для профессиональных спортсменов.

Продажи часов начнутся 19 августа. Модель размером 40 мм стоит от $300 в золотом и графитовых цветовых вариантах. Модель 44 мм обойдётся минимум в $330 в серебристом и графитовом цветах, пишет Digitaltrends.