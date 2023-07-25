На фоне мирового спада продаж смартфонов Apple хочет продолжать зарабатывать помногу

Спрос на смартфоны по всему миру продолжает сокращаться, но Apple это не останавливает и компания получает основную долю прибыли от рынка смартфонов. До появления модели нового поколения остаётся около пары месяцев и Bloomberg сообщает, что Apple до конца года надеется выпустить 85 млн экземпляров iPhone 15. Примерно такое же количество iPhone 14 было представлено в прошлом году.

Чтобы компенсировать спад продаж, Apple может увеличить стоимость своих самых дорогих моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. В компании считают, что если у людей есть деньги на покупку наиболее дорогих смартфонов, то они смогут раскошелиться и ещё сильнее.

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На прошлой неделе говорилось, что модели Pro и Pro Max в момент начала продаж могут оказаться в дефиците из-за проблем с производством дисплеев у компании LG. Источник Bloomberg утверждает, что это малозначительная заминка, на устранение которой уйдёт не больше пары недель.

Анонс линейки iPhone 15 ожидается на первой или второй неделе сентября. В них ожидается множество новшеств, включая переход на интерфейс USB-C. Модели Pro получат процессоры нового поколения, пишет Techspot.