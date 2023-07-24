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MSI представляет свои первые мини-ПК на процессорах Intel 12-го и 13-го поколений
Объём оперативной памяти DDR4 может достигать 64 ГБ

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Хотя продажи компьютеров в целом уменьшаются, а Intel недавно перестала выпускать собственные модели NUC, портативных ПК на смену тяжеловесным башенным компьютерам выпускают всё больше. Число производителей пополняется известной компанией MSI, которая предлагает серии устройств Cubi и Pro DP.

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Cubi относится к ПК начальной ценовой категории. Здесь предлагаются процессоры Intel Alder Lake и Alder Lake-N 12-го поколения, объём оперативной памяти DDR4 достигает 64 ГБ. Объём корпуса составляет 0,66 л, предлагаются интерфейсы Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, DisplayPort, два порта Ethernet и другие. Продажи начнутся в текущем квартале по ценам от $499.

Pro DP являются более производительными компьютерами с процессорами Raptor Lake-P 13-го поколения или Raptor Lake-S. Памяти DDR4здесь тоже может быть 64 ГБ. Цены начинаются от $799.

В обоих случаях установлена Windows 11 Home, хотя корпоративным пользователям MSI рекомендует применять Windows 11 Pro, пишет Gizmochina.

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