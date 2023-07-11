Как известно, Intel до недавнего времени выпускала не только компьютерные комплектующие, но и готовые ПК, однако всё хорошее когда-нибудь заканчивается: как сообщает ресурс ServeTheHome, компания отказывается от выпуска своих продуктов под брендом NUC.
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По информации источника, Intel уведомила своих партнёров о прекращении разработок, связанных с Next Unit of Compute (NUC) — в сообщении от компании говорится, что корпорация более не намерена вкладывать свои деньги в данное направление, а будет полагаться на своих партнёров, предлагающих схожие решения.
Стоит напомнить, что мини-ПК Intel NUC представляли собой barebone-платформы, могли похвастаться сравнительно скромными размерами и снабжались процессорами «синей команды» со встроенной графикой с необходимостью установки модулей оперативной памяти и накопителей, что позволяло оснащать систему под свои нужды.
Источник изображения: Intel
Впрочем, под данным брендом выпускались и решения более внушительных размеров, предназначенные для сборки игровых систем и оснащённые производительными десктопными процессорами Core, что требовало соответствующих систем охлаждения, что и влияло на габариты.
Источник изображения: Wccftech
Чуть ранее стало известно, что Intel приняла трудное решение покинуть свой давний серверный бизнес, продав свои наработки компании MiTAC.